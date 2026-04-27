Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve zirvede puan farkını 7'ye çıkardı. Aslan, Trabzonspor’la ile de 9 puan fark açtı. Okan Buruk ve öğrencileri 74 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı. Trabzonspor ise 65 puanla takibini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor karşılaşmasını kazanması halinde, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom böylece 26. kez mutlu sona ulaşmış olacak.

Zirve yarışındaki üç takımın kalan haftalardaki fikstürü ise şöyle:

1- Galatasaray (74 puan):

32.hafta: Samsunspor (D)

33.hafta: Hesap.com Antalyaspor

34.hafta: Kasımpaşa (D)

2- Fenerbahçe (67 puan):

32.hafta: RAMS Başakşehir

33.hafta: TÜMOSAN Konyaspor (D)

34.hafta: İkas Eyüpspor

3- Trabzonspor (65 puan):

32.hafta: Göztepe

33.hafta: Beşiktaş (D)

34.hafta: Natura Dünyası Gençlerbirliği