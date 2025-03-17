Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk yarışını sürdürürken futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde güncelleme yaptı.
Süper Lig 28. haftasında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederken Fenerbahçe ise kendi sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise yapay zeka olan futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde yeni güncelleme yaptı. İşte yaptığı ligin son tahmini...
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 9 oldu.
19- ADANA DEMİRSPOR: 5 PUAN
18- HATAYSPOR: 19 PUAN
17- SİVASSPOR: 37 PUAN
16- KAYSERİSPOR: 38 PUAN
15- BODRUM FK: 38 PUAN
14- ALANYASPOR: 42 PUAN
13- KONYASPOR: 44 PUAN
12- ÇAYKUR RİZESPOR: 45 PUAN
11- ANTALYASPOR: 46 PUAN
10- KASIMPAŞA: 48 PUAN
9- GÖZTEPE: 49 PUAN
8- BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN
7- TRABZONSPOR: 50 PUAN
6- GAZİANTEP FK: 51 PUAN
5- EYÜPSPOR: 56 PUAN
4- BEŞİKTAŞ: 62 PUAN
3- SAMSUNSPOR: 64 PUANG
GALATASARAY YÜZDE 90 DEDi!
2- FENERBAHÇE: 88 PUAN (Şampiyonluk ihtimali %9,6)
1- GALATASARAY: 93 PUAN (Şampiyonluk ihtimali %90,4)