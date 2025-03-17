Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk yarışını sürdürürken futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde güncelleme yaptı. 

Süper Lig 28. haftasında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederken Fenerbahçe ise kendi sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise yapay zeka olan futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde yeni güncelleme yaptı. İşte yaptığı ligin son tahmini...

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 9 oldu.

19- ADANA DEMİRSPOR: 5 PUAN

18- HATAYSPOR: 19 PUAN

17- SİVASSPOR: 37 PUAN

16- KAYSERİSPOR: 38 PUAN

15- BODRUM FK: 38 PUAN

14- ALANYASPOR: 42 PUAN

13- KONYASPOR: 44 PUAN

12- ÇAYKUR RİZESPOR: 45 PUAN

11- ANTALYASPOR: 46 PUAN

10- KASIMPAŞA: 48 PUAN

9- GÖZTEPE: 49 PUAN

8- BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN

7- TRABZONSPOR: 50 PUAN

6- GAZİANTEP FK: 51 PUAN

5- EYÜPSPOR: 56 PUAN

4- BEŞİKTAŞ: 62 PUAN

3- SAMSUNSPOR: 64 PUANG

GALATASARAY YÜZDE 90 DEDi!

2- FENERBAHÇE: 88 PUAN (Şampiyonluk ihtimali %9,6)

1- GALATASARAY: 93 PUAN (Şampiyonluk ihtimali %90,4)