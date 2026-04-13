Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum. Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Terbiyesizlik yapıldı bana, hepsini sineye çektim. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım." dedi.