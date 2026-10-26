Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanan Kayserispor - Batman Petrolspor mücadelesine hakem kararları damga vurdu. Karşılaşmanın orta hakemi FIFA kokartlı Asen Albayrak'ın, ev sahibi ekip Kayserispor lehine çaldığı penaltı düdüğü karşılaşmanın ardından en çok tartışılan pozisyonlardan oldu.

Pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu monitörde defalarca izleyen Albayrak, uyarılara rağmen kararında ısrarcı oldu ve beyaz noktayı göstermeyi sürdürdü. Günlerce spor programlarında masaya yatırılan ve Batman Petrolspor cephesinin sert tepkisine yol açan bu hamle, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) dikkatinden kaçmadı.

PROFESYONEL LİG MAÇI VERİLMEDİ

Hafta boyunca futbol kamuoyunda merakla beklenen MHK atamaları açıklandığında deneyimli hakemle ilgili sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Kurul, Süper Lig ya da alt profesyonel liglerde görev bekleyen Asen Albayrak'ı tamamen profesyonel liglerin dışına itti.

MHK, tecrübeli kadın hakemi bu hafta sonu Ankara Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin randevusuna, Mamak Belediyespor ile Anadolubeyispor arasındaki karşılaşmaya atadı. FIFA kokartı taşıyan bir hakemin amatör küme maçına atanması, hakem camiasında fiili bir ceza ve kızağa çekme hamlesi olarak yorumlandı.