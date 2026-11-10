Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! 11 haftada 8 takım hoca değiştirdi

Süper Lig’e 11. hafta sonrası milli ara nedeniyle 1 hafta verildi. Ancak teknik direktör değişiklikleri ise devam ediyor. Son olarak Corendon Alanyaspor, Joao Pereira ile yollarını ayırdı ve 11 haftada 8 takım hoca değişikliğine gitti.