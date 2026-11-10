Trendyol Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken Gaziantep FK, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Samsunspor, Çorum FK, Eyüpspor, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor teknik direktör değişikliğine gitti.
SON AYRILIK ALANYASPOR'DA YAŞANDI
Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden son takım Fenerbahçe olmuştu. Ligin 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sezon başında göreve getirdiği İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Alanyaspor ise sürpriz bir değişikliğe giderek bu unvanı sarı-lacivertlilerden aldı. Alanya temsilcisi teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.
8 TAKIM HOCA DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ
Bu ayrılığın ardından Süper Lig'de sezonun ilk 11 haftasında teknik direktörünü değiştiren takım sayısı 8'e yükseldi.