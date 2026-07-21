Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonla birlikte Trendyol Süper Lig'de yeni kurallar uygulayacak.

HT Spor'un haberine göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan kurallar Süper Lig'e göre yeniden dizayn edilerek uygulamaya konacak. Oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Aksi durumda yerine giren oyuncu bir dakika oyuna giremeyecek.

Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışının geciktirilmesi halinde atış rakip takıma verilecek. Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Hakaret içeren sözlere yaptırım uygulanacak. Su molaları sadece sıcaklık 32 derece üstünde olması halinde uygulanabilecek.

VAR'ın da yetkileri genişleyecek. Yeni uygulama ile birlikte açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar, açıkça hatalı verilen köşe vuruşları, duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller ve

hakemin yanlış oyuncuya ceza verildiğinin tespit edilmesi durumlarına VAR karışabilecek.