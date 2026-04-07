Süper Lig'de hemen her sezon değişen yabancı kuralında bir kez daha farklılığa gidilmesi planlanıyor.

Daha önce alınan karar neticesinde Süper Lig kulüpleri, A takım listesine bu sezon 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı yazabiliyordu. Gelecek sezon ise bu kural, 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklinde uygulanacaktı.

Ancak kulüplerin ellerinde bulunan yabancı sayısının fazlalığı sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı baskı sonuç vermeye yakın. İbrahim Seten'in haberine göre, yabancı kuralı değişiyor. Gelecek sezon uygulanacak 10+4 kuralı iptal edilecek. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda da 12+2 kuralı uygulanamaya devam edecek.

