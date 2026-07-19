Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer sezonuna yaptıkları hızlı girişle dikkat çekti. Yıldız isimler ardı ardına açıklanırken, iki takım arasında bir takas ihtimali de gündeme geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Bu gelişmenin ardından Sarı-Lacivertliler de uzun süredir gündeminde olan başarılı stoper Emirhan Topçu için yeniden düğmeye bastı.

TAKAS FORMÜLÜ DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Haberin detayına göre iki ezeli rakip, transfer görüşmelerini karşılıklı oyuncu takası formülü üzerinden değerlendirmek üzere anlaşma zemini arıyor.

Hem Oğuz Aydın hem de Emirhan Topçu'nun kulüpleriyle olan sözleşmeleri 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor. Transfermarkt verilerine göre iki futbolcunun da piyasa değeri 7 milyon euro.