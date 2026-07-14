Beşiktaş; geçen sezon Premier Lig şampiyonluğu yaşayan, Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ve Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda adından çokça söz ettiren Leandro Trossard'ın transferini KAP'a duyurdu. Siyah-Beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." Geçen sezon Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda kilit rol oynayan ve Kırmızı-Beyazlı formayla tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Trossard, 8 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı. Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de çıkan Belçikalı yıldız, sezon boyu 2 bin 922 dakika sahada kaldı. Çeyrek finalde İspanya'ya elenen Belçika Milli Takımı'nda da performansıyla göz dolduran sol kanat; 6 maçta 2 gol ve 3 asistle yıldızlaştı.

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