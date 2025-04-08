Süper Lig’in 31. Haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ligde 33 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Kayseri ekibi bu maçı taraftarının da desteğiyle kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Bu amaçla Kayseri ekibi maçın bilet fiyatlarını da oldukça düşük tuttu. Kayserispor Kulübü yetkilileri, Pazar günü oynanacak müsabakanın bilet fiyatlarını Batı tribün harici 38 TL olarak belirledi.
🏟️ Büyük Kayserispor Taraftarları; İlginize teşekkür ederiz!— Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) April 8, 2025
🟡🔴 Kasımpaşa maç biletlerimize göstermiş olduğunuz yoğun talepten dolayı batı üst tribünü 38 TL'den satışa sunuluyor.
🚨 Bu önemli karşılaşmada yerini al, takımını yalnız bırakma. Unutma, biz büyük bir aileyiz! pic.twitter.com/ME9N8qmzlm