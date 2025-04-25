Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor’u 5-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 19 puanda kalan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

Bordo-beyazlı ekip, kalan maçlarının tamamını kazansa dahi en fazla 34 puana ulaşabilecek. Şu an sıralamada 34’er puanla Hatayspor’un üstünde yer alan Bodrum FK ve Alanyaspor kalan maçlarının hepsini kaybetse dahi 3 takım 34’er puanda eşitlenecek. 3’lü averajda Bodrum FK’nın gerisinde yer alacak Hatayspor, bitime 5 hafta kala Adana Demirspor’un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, küme düşen Hataysporlu oyuncuları teselli etti. İki takım oyuncuları saha içinde forma değiştirirken siyah-beyazlı taraftarlar "Beşiktaş, Hatay el ele hep beraber tribüne" diye tezahürat yaparak iki takımı da tribünlere çağırdı.