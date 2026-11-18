Trabzonspor'un Tottenham forması giyen Richarlison'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Sport Witness'te yer alan habere göre; bordo-mavili ekip Brezilyalı santrforun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Bu sezon İngiliz ekibi ile 2 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.

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Habere göre, Bordo-mavililerin Richarlison'un yanı sıra 3 isimle daha görüşmelere başladığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic, Brentford forması giyen Yehor Yarmolyuk ve Liverpool'da oynayan Virgil van Dijk ile de görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Süper Lig'de 25 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, bu hamleleriyle şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek istiyor.