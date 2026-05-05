Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Samsunspor’un 27 yaşındaki Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'e Avrupa ekiplerinin yanı sıra Süper Lig'den de talipler çıkmaya devam ediyor.

Karadeniz ekibinin savunmadaki en etkili ismi olarak ön plana çıkan Dorngelen için Süper Lig devi devreye girdi.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Beşiktaş, yeni sezonun savunma kurgusunu oluşturmak için rotayı Karadeniz’e kırdı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetimin Samsunspor’un 27 yaşındaki Hollandalı stoperi Rick van Drongelen ile her konuda el sıkıştığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta savunmada Agbadou’nun yanına partner arayışında sona geldiği ve Samsunspor'un yıldızı için anlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile bonservis pazarlıklarında son aşamaya geldiği ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklendiği belirtiliyor.