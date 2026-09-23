Trabzonspor Kulübü, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın isim ve görsellerinin Trabzonspor formasıyla bazı işletmeler tarafından izinsiz şekilde ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Salah'ın Trabzonspor'a transferinin spor kamuoyunda ve dünya genelinde büyük heyecan oluşturduğu belirtildi.

Transferin ardından bazı işletmeler tarafından Salah'ın adı ve görselleri ile Trabzonspor formasının kullanılarak çeşitli ticari reklam ve kampanyalar düzenlendiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, futbolcunun Trabzonspor forması giymesinin üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermediği vurgulandı.

Açıklamada, özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılmasının, kamuoyunda herhangi bir ticari işbirliği veya onay bulunduğu izlenimi oluşturmasının ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanmasının hukuken kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Bu tür kullanımların futbolcunun kişilik ve imaj haklarının yanı sıra Trabzonspor'un marka hakları, ticari itibarı ve kulübün sahip olduğu ekonomik değerleri de ihlal edebileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Salah'ın ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar, kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz. Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz."