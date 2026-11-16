Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Bayern Münih’te forma giyen Kim-Min Jae’yi kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer gündemine aldığı eski futbolcusu Kim Min-jae'den olumlu yanıt geldiği iddia edildi. Güney Koreli savunmacının yeniden Fenerbahçe formasını giymeye sıcak baktığı belirtildi.

30 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bayern Münih'te forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu belirtilen Kim Min-jae, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Alman kulübünün oyuncu için bonservis beklentisinin 30 milyon euro olduğu aktarıldı.

Kim Min-jae, 2021'de katıldığı Fenerbahçe'den 2022'de ayrılmış ve sarı-lacivertli kulübe 19 milyon euro bonservis bedeli kazandırmıştı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 10 maça çıkan deneyimli savunmacı, gol ya da asist katkısı veremedi.