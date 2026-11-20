UEFA Konferans Ligi sahnesinde 26 Kasım Perşembe günü Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofya ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor'un mücadelesi, ev sahibi ülkede şimdiden gündemin zirvesine oturdu. Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) aktardığı bilgilere göre, CSKA Sofya taraftarları bordo-mavili ekiple oynanacak kritik karşılaşmanın biletlerine olağanüstü bir ilgi gösterdi.

19 Kasım'da satışa sunulan biletlerin büyük bir bölümü henüz ilk saatler içerisinde tükenirken, BNT 19 Kasım akşamı saat 21.00 itibarıyla 17 bin 500'den fazla biletin satıldığını duyurdu. Bulgar spor portalı Arena Sport ise aynı akşam bilet satış platformunda yaptığı kontrolde tribünlerde yalnızca sınırlı sayıda boş koltuk kaldığını ve mücadelenin kapalı gişeye yaklaştığını bildirdi.

Taraftarların oluşturduğu bu yoğun talep, dijital altyapıyı da zorladı. Bulgaristan basınında yer alan haberlerde, aynı anda sisteme giriş yapan binlerce futbolsever nedeniyle çevrim içi bilet satış platformunda teknik aksaklık yaşandığı belirtildi. Bilet almak isteyen taraftarların bir süre sanal sıraya alınarak bekletildiği, yaşanan yoğunluk kaynaklı sorunun ise daha sonra teknik ekiplerce giderildiği kaydedildi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ DE EV SAHİBİNE AÇILDI

Öte yandan Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen deplasman seyircisi cezası sebebiyle bordo-mavili taraftarlar Bulgaristan'daki bu zorlu mücadelede takımlarını tribünden destekleyemeyecek.

Bu gelişmeyi fırsata çeviren CSKA Sofya yönetimi, UEFA ile yürüttüğü görüşmelerin ardından normal şartlarda misafir takım seyircisine ayrılan B tribünündeki B6 ve B7 bloklarını kendi taraftarlarının kullanımına açtığını duyurdu. Bulgar temsilcisi, yapılan bu düzenlemeyle stadyumda yaklaşık 2 bin kişilik ek kontenjan elde edildiğini açıkladı.

YENİLENEN STADYUM'DA İLK AVRUPA MAÇI

CSKA Sofya ile Trabzonspor arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşması, ev sahibi kulüp için tarihi bir anlam da taşıyor. Zorlu 90 dakika, kapsamlı bir yenileme sürecinden geçen Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak. Dev mücadele, modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından stadyumun ev sahipliği yapacağı ilk Avrupa kupası maçı olarak kayıtlara geçecek.