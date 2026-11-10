Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, kale rotasyonunu tecrübeli bir isimle güçlendirmek adına transfer piyasasını sarsacak bir hamleye hazırlanıyor.

Sky Sport Almanya'nın özel haberine göre Bavyera ekibi, 2. Bundesliga'da Schalke 04 kalesini koruyan Loris Karius'u radarına aldı. Son dönemde sergilediği başarılı grafik ve yüksek maç tecrübesiyle dikkat çeken 33 yaşındaki Alman kaleci, Bayern Münih yönetiminin ve teknik heyetinin belirlediği transfer adayları arasında üst sıralara tırmandı.

BEŞİKTAŞ'LA DAVALIK OLUP GİTMİŞTİ

Bir dönem Beşiktaş formasını kiralık olarak terleten Karius, siyah-beyazlı camiada büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Süper Lig'de yediği hatalı goller ve saha içindeki güvensiz görüntüsü nedeniyle taraftarların hedefi haline gelen Alman eldiven, alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Yaşanan krizin ardından sözleşmesini tek taraflı feshederek adeta kulüpten kovar gibi gönderilen Karius'un Türkiye macerası hafızalarda derin bir kriz olarak yer etmişti.

BAYERN'İN ARADIĞI PROFİLE UYUYOR

Beşiktaş sonrasında kariyerinde zorlu süreçlerden geçen ancak Schalke 04'te yeniden istikrar yakalayan deneyimli eldivenin, Bayern Münih'in aradığı güvenilir ve tecrübeli yedek kaleci profiliyle tam olarak örtüştüğü kaydedildi.

Schalke 04 ile 2028 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Karius'un transferindeki en kritik dönüm noktası ise mavi-beyazlı kulübün ligdeki konumu olacak. Olası transfer operasyonunun kaderini, Schalke 04'ün sezon sonunda yeniden Bundesliga'ya yükselip yükselemeyeceğinin doğrudan belirleyeceği ifade edildi.