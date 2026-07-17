Arsenal'den Leandro Trossard'ı transfer ederek dünyada adından söz ettiren Beşiktaş'ın durmaya niyeti yok... Sol kanadı 3+1 yıllığına Belçikalı yıldıza emanet eden Siyah-Beyazlıların sağ kanat için gündeminde Mohamed Salah var.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre Salah'ın transferi için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yöneticilerden Murat Kılıç, teknik direktör Vincenzo Italiano ve sportif direktör Önder Özen ile final kararını vermek üzere bir toplantı planladı.

AVUKATI İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Beşiktaş ile anlaşmaya son derece yakın olan Mısırlı yıldızın avukatı, görüşmeleri ileri seviyeye taşımak üzere İstanbul'a geldi. Öte yandan Sabuncuoğlu, Salah'ın ilk görüşmede talep ettiği 15 milyon euro maaşta da indirime gitmeyi kabul ettiğini ifade etti.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİDEN SALAH PAYLAŞIMI

Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Salah' paylaşımı da Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Çağlar, hikayesinde beyaz arka plan üzerine siyah fontla '#salah' mesajını iliştirdi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas da kısa süre önce haberleri doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Abbas, Beşiktaş'ın ilgisine ilişkin "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz" diye konuştu.

Suudi Arabistan'dan da ciddi bir teklif alan ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için önceliğini Beşiktaş olarak belirleyen Salah için karar önümüzdeki saatler içinde verilecek. Yönetim ve Italiano-Özen ikilisi arasında yapılacak toplantıdan çıkacak kararın olumlu yönde olması halinde Salah için resmi adımlar atılacak, Mısırlı yıldız resmen Kartal olacak.