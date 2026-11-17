Hücum hattında Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de yönetim, ara transfer döneminde gol yollarındaki sorunu kökten çözmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sunduğu rapor doğrultusunda rakip savunmaları yıpratacak, fiziksel gücü yüksek bir santrforu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
Fenerbahçe yönetiminin, attığı goller ve sergilediği performansla Amedspor'u sırtlayan Gift Orban'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı golcüyü devre arasında kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtiliyor.
11 MAÇTA 15 GOL KATKISI VERDİ
Amedspor'un Alman temsilcisi Hoffenheim'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gift Orban, bu sezon ortaya koyduğu olağanüstü istatistiklerle dikkatleri üzerine çekti. Diyarbakır ekibinin formasıyla şu ana kadar 11 resmi karşılaşmaya çıkan Nijeryalı santrfor, rakip fileleri 10 kez havalandırırken 5 de asist yaparak toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.
Süper Lig'in en formda hücum silahlarından biri haline gelen yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin yapacağı olası hamleye karşılık Amedspor yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği ve devre arasında gelecek teklife nasıl yaklaşacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.