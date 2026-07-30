TFF'nin yeni 10+4 yabancı kuralına göre yerli rotasyonunu güçlendirmek için planlama yapan Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ismi yeniden gündeme geldi.

Fotomaç'ın haberine göre İtalya'ya Milan'ın yıldızı Rafael Leao'nun transferi için giden Sarı-Lacivertli heyet, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da değerlendirmek üzere listeye yazdı.

Inter ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 32 yaşındaki deneyimli orta sahanın transfer şartlarının araştırılmaya başlandığı ifade edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU TÜRKİYE'YE SICAK

Öte yandan haberde; Hakan Çalhanoğlu'nun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve seçim döneminde başkan adayı Hakan Safi ile söz kestiği Fenerbahçe'de oynamaya olumlu yaklaştığı belirtildi. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın da Hakan Çalhanoğlu transferi için görüş ve raporlarının önemli olduğu vurgulandı.

Geçen sezon Inter formasıyla 30 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu; 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...