Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile ilk maçı 1-1 berabere bitirdi. Sarı-lacivertli ekip, Fransa'da oynanacak rövanşta rakibini elemesi durumunda lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

İkinci maçın hazırlıkları sürerken, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları da devam ediyor. Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, farklı bölgeler için de temaslarını sürdürüyor.

ESKİ YILDIZ İÇİN PLAN YAPILIYOR

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi durumunda dikkat çeken bir hamle yapacağı öne sürüldü. Aspor'un haberine göre Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde sol bek için eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'dan geri almak istiyor.

Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sarı-lacivertli formayla toplam 204 karşılaşmaya çıkmıştı. Milli futbolcu bu maçlarda 18 gol ve 22 asistlik katkı sağlamıştı.

Ferdi, 2024 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmada görev almıştı.

Toplam 3 bin 515 dakika sahada kalan Ferdi, Chelsea karşısında 1 gol kaydetmiş ve sezonu 7 sarı kartla tamamlamıştı. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre milli futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro.