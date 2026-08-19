Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, kadrosuna dünya çapında bir golcü daha katmak adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez transferi için yürüttüğü pazarlıklarda henüz nihai sonuca ulaşamazken, masaya sürpriz bir isim geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al-Hilal ile yayılan görüşme trafiği sırasında dünyaca ünlü Fransız yıldız Karim Benzema, Trabzonspor yönetimini heyecanlandıran bir öneri olarak sunuldu. Bordo-mavililer, teklifin ardından Fransız golcüyle eş zamanlı olarak resmi temasları başlattı.

TARİHİN EN İYİLERİ ARASINDA

Futbol dünyasının en kariyerli santrforları arasında yer alan Karim Benzema, altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'un ardından uzun yıllar Real Madrid formasıyla fırtınalar estirdi. İspanyol deviyle 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıran Fransız yıldız, 2021-2022 sezonunda Devler Ligi'nde attığı 15 golle gol kralı olmuş ve 2022 yılında futbolun en prestijli ödülü olan Altın Top'un (Ballon d'Or) sahibi olmuştu. Suudi Arabistan macerasında Al-Ittihad’ın ardından Al-Hilal’e geçen tecrübeli golcü, eşsiz bitiriciliği ve saha içi liderliğiyle tanınıyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Al-Hilal ile 2027 yılına kadar geçerli bir mukavelesi bulunan 38 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Mohamed Salah hamlesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor yönetiminin, Benzema transferini de olumlu sonuçlandırarak hücum hattında tarihi bir hamleye imza atmayı hedeflediği ifade ediliyor.