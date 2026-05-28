Sergen Yalçın ile gidilen yol ayrımının ardından Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasından Filipe Luis ismi öne çıktı. Görüşme için Portekiz'e dahi gidilen 40 yaşındaki çalıştırıcı ise Siyah-Beyazlılara olumlu sinyaller verse de Fransız ekibi Monaco ile anlaşmaya vardı.

ZIDANE İÇİN RESMİ TEKLİF

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ta Luis isminin suya düşmesinin ardından gündeme gelen teknik direktör ise Zinedine Zidane oldu. Real Madrid'de 3 kez Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı gösteren 53 yaşındaki Fransız efsane için ciddi çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Siyah-Beyazlı yönetimin, ilerleyen günlerde Zidane'a detaylı bir sunum yaparak resmi teklifini de ileteceği belirtildi.

DİĞER ADAY LUCESCU

Beşiktaş'ta bir diğer güçlü adayın ise birkaç ay önce hayatını kaybeden Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu kaydedildi. Yunanistan'da PAOK'u çalıştıran 57 yaşındaki Rumen teknik adamın da Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi. Ancak Siyah-Beyazlıların Lucescu'yu takımın başına getirmek istemesi halinde PAOK'a 4 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemesi gerekiyor.