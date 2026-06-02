Sportif direktörlük görevine Önder Özen'i getirmesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta şimdiye dek görüşülen birçok isimden olumsuz yanıt geldi. İstediği mesafeyi kat edemeyen Siyah-Beyazlılar ise gözünü en yükseğe dikti...

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane için nabız yoklamaya başladı. Real Madrid'de 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 53 yaşındaki teknik direktör, 2021'den bu yana takım çalıştırmıyor.

PROJE SUNULDU GÖRÜŞME TALEP EDİLECEK

Habere göre Beşiktaş, Zidane'a aracılar vasıtasıyla projesini iletti. Zidane'ın da ilk etapta bu projeye açık kapı bıraktığı belirtildi. Efsane ismin, Siyah-Beyazlılardan transfer bütçesi ve kurulacak kadronun potansiyeliyle alakalı daha net bilgiler istediği ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin ise ilerleyen günlerde Fransız teknik adamdan kulübün gelecek projeleri, yeni sezon yapılanması ve bütçe planlamasını da içeren kapsamlı bir toplantı talep edeceği kaydedildi. Siyah-Beyazlılarda Zidane ile yakın zamanda yüz yüze bir toplantı yapılması planlanıyor.