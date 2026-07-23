Süper Lig'de bu sezon transferin en hızlı ekiplerinden olan Trabzonspor, İngiltere'de Wolves forması giyen Nijeryalı santrfor Tolu Arokodare'yi renklerine katmak için kulübüyle anlaşma sağladı. Ancak 1.97 boyundaki dev golcü, İtalyan ekibi Fiorentina'ya gitmek istediği için antrenmanda isyan edip ortalığı birbirine kattı.

SAHANIN ORTASINA OTURDU

BBC'nin haberine göre kulübünün Trabzonspor ile anlaşmasına karşın Fiorentina'ya gitmek isteyen Arokodare, antrenman sahasından çıkmayı reddetti. İstediği kulübe transfer olmak için isyan bayrağını çeken 25 yaşındaki santrfor, sahanın ortasına oturdu ve teknik heyetin tüm uyarılarına rağmen antrenman yapılan alanı terk etmedi.

Arokodare'nin bu isyanının ardından Wolves Teknik Direktörü Cesar Peixoto'nun idmanı iptal ettiği belirtildi. Nijeryalı golcünün, sürecin geri kalanında takımdan ayrı çalışmasının istendiği ve oyuncunun tesislere girişinin yasaklandığı ifade edildi. Ayrıca bir daha benzeri bir durum yaşanmaması için tesislerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Geçen sezon Wolves formasıyla Premier Lig'de 33 maça çıkan Arokodare, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 20 milyon euro.