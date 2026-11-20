Bir dönem Trabzonspor forması terleten ve attığı gollerle bordo-mavili taraftarların gönlünde taht kuran Oscar Cardozo, yeşil sahalara veda ettikten sonra rotasını iş dünyasına kırdı. 43 yaşındaki Paraguaylı eski futbolcu, doğup büyüdüğü topraklarda ticaret hayatına atılarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Girişimcilik serüvenine ilk olarak bir et restoranı açarak başlayan Cardozo, işlerini büyüterek yatırımlarını hayvancılık sektörüne de taşıdı. Futbolculuk yıllarında rakip savunmaların korkulu rüyası olan ve bitirici golcü kimliğiyle tanınan Paraguaylı isim, şimdilerde mesaisini restoran işletmeciliği ve hayvancılık faaliyetleriyle geçiriyor.

TRABZONSPOR'DA 28 GOL ATTI

Profesyonel futbol kariyeri boyunca toplam 780 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Oscar Cardozo, 260 gol ve 84 asistlik etkileyici bir istatistiğe imza attı. Trabzonspor formasıyla da 66 maçta görev alan deneyimli santrfor, bordo-mavili ekibe 28 gol ve 6 asistlik önemli bir skor katkısı sundu.

Kariyerinin en parlak dönemini Portekiz temsilcisi Benfica'da geçiren Cardozo, burada çıktığı 293 müsabakada 172 gol kaydedip 38 asist yaparak adını kulüp tarihine yazdırdı. Son olarak ülkesinin takımlarından Club Libertad Asuncion'da ter döken ve 352 maçta 136 gol, 37 asist üreten Paraguaylı golcü, futbol yolculuğu boyunca Olympiakos ve Newell's Old Boys formalarını da giydi.