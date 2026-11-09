Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşünü sürdürdü. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Wagner Pina ve 34. dakikada Mısırlı süperstar Mohamed Salah kaydetti.

Alınan bu kritik galibiyet, Karadeniz ekibine yalnızca 3 puan kazandırmakla kalmadı; takımın başına geçtiği günden bu yana fırtına gibi esen Alman teknik direktör Thomas Reis’in adını kulüp tarihine altın harflerle kazıdı. Bordo-mavili ekibin başında çıktığı ilk 6 Süper Lig randevusunun tamamından zaferle ayrılan 51 yaşındaki taktisyen, eşine az rastlanır bir başarı öyküsüne imza attı.

BRAEMS'İN TAHTINA ORTAK OLDU

Daha önce Gaziantep FK karşısında kazanarak Trabzonspor tarihinde göreve başladığı ilk 5 lig maçını kazanan ilk teknik direktör unvanını tek başına ele geçiren Thomas Reis, Alanya zaferiyle çıtayı bir basamak daha yukarı taşıdı.

Trabzonspor'da son olarak 1991-1992 sezonunda Belçikalı teknik adam Urbain Braems, 15 Aralık 1991 ile 22 Şubat 1992 tarihleri arasında üst üste 6 lig galibiyeti elde ederek bordo-mavili kulübün tarihine geçmişti. Kulüpte bu seriyi yakalayan tek yabancı çalıştırıcı olan Braems'in 34 yıllık kırılması imkânsız görünen rekoruna, Alanya deplasmanında Thomas Reis ortak oldu. Alman hoca, bordo-mavili camiada tam 34 yıldır tekrarlanamayan tarihi başarıyı yeniden yaşattı.

RAKAMLARLA REİS FIRTINASI

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde çıktığı 6 lig maçında puan kaybı kavramını tamamen unuttu. Oynanan 6 karşılaşmadan maksimum 18 puan çıkaran Karadeniz devi, bu süreçte rakip filelere tam 17 gol bırakırken kalesinde yalnızca 3 gole izin verdi.

Alman çalıştırıcının öğrencileri, bu muazzam 6 maçlık periyotta Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u 4-3, Gaziantep FK'yi 2-0 ve son olarak Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kalesini 6 maçın 5'inde tamamen gole kapatan bordo-mavililer, hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki aşılmaz duvarıyla Thomas Reis liderliğinde şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu kanıtladı.