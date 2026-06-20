27 yaşındaki Polonyalı futbolcu Sebastian Szymański, sevgilisine İstanbul'da evlenme teklif etti.
Geçmişte Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu, özel olarak hazırlanan organizasyonda sevgilisine sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu. Romantik anlar, çiftin yakın çevresi ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme taşındı.
İstanbul'da gerçekleşen teklifin ardından çiftin mutluluğu sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı aldı. Szymański'nin evlilik teklifine sevgilisinin "evet" yanıtı verdiği öğrenildi.