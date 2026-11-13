Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Virgil van Dijk için Süper Lig'den üç kulübün adı gündeme geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 35 yaşındaki Hollandalı stoperle ilgileniyor.

Haberde, Van Dijk'ın 2027 yılının başından itibaren başka kulüplerle görüşme ve anlaşma yapma hakkına sahip olacağı belirtildi. Milan'ın da adı olası takımlar arasında anıldı.

"OLURSA HARİKA OLUR; OLMAZSA BAŞKA BİR YERE GİDERİM"

UEFA Uluslar Ligi maçları için Hollanda Milli Takımı kampında bulunan Van Dijk, birkaç gün önce Liverpool'daki geleceğine ilişkin konuşmuştu. Sözleşme yenileme konusunda rahat olduğunu belirten savunmacı, "Olursa harika olur; olmazsa başka bir yere giderim" ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan gazetesinin haberinde, bu sözlerin Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'yi harekete geçirebileceği değerlendirmesi yapıldı. Mohamed Salah'ın da Liverpool'dan takım arkadaşı Van Dijk ile Türkiye'de yeniden buluşmayı isteyeceği öne sürüldü.

MILAN İÇİN MALİYET ENGELİ

Haberde, Van Dijk'ın kariyerinin son kontratına yaklaştığı değerlendirilerek, önceliğinin para olması halinde Milan'ın transferde işinin zorlaşacağı kaydedildi.

Savunmada sorunlar yaşayan İtalyan kulübünün ocak ayında bu bölgeye takviye yapmasının beklendiği belirtildi. Ancak daha genç ve maliyeti düşük oyunculara yönelen Milan için Van Dijk transferinin şimdilik arka planda kaldığı, olasılığın "Bir yaz gecesi rüyası" olarak nitelendirildiği aktarıldı.