Transfer sezonu açıldığı günden bu yana adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Granit Xhaka, kariyerinin devamı için kararını verdi.

Bayer Leverkusen ile yol ayrımına gidecek olan İsviçreli yıldız, tercihini Premier Lig'den yana kullandı.

20 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Granit Xhaka'nın transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Bayer Leverkusen ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde Sunderland'ın 20 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

32 yaşındaki oyuncu, Bayer Leverkusen formasıyla 99 maçta 6 gol ve 9 asist kaydetti.