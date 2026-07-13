Portekizli Jose Mourinho'yu teknik direktörlük koltuğuna getiren dünya devi Real Madrid'de yeniden yapılanma yolda... Milli yıldız Arda Güler'in de formasını giydiği Eflatun-Beyazlılarda kadronun yeniden şekillenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda gelecek oyuncular kadar yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başlarken; Faslı yıldız Brahim Diaz için Madrid'de yolun sonu göründü...

SÜPER LİG DEVLERİNE YAZDILAR

Geçen sezon Real Madrid'de 42 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, Mourinho'nun gözden çıkardığı isimler arasında yer aldı. Avrupa basınına göre Diaz'ın durumundan haberdar olan kulüpler de ilgilerini artırdı. Roma, Milan ve Aston Villa gibi Avrupa'nın kalburüstü kulüpleri, Diaz'ı yakın takibe aldı.

Öte yandan Faslı sağ kanat için Türk devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da gündeme geldi. Özellikle Galatasaray'ın, Madrid ekibiyle temasa geçtiği yazıldı. Sarı-Kırmızılıların daha önce de durumunu sorguladığı oyuncu için yeniden devreye girdiği ifade edildi.

Transfermarkt'a göre 35 milyon euro piyasa değerine sahip olan Diaz; geçen sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 1.666 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.