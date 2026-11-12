Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için ayrılık iddiası gündeme geldi. Marca'nın haberine göre, beklediği süreleri alamayan 30 yaşındaki Norveçli santrfor devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Daha önce Trabzonspor'da forma giyen yıldız oyuncunun ismi Süper Lig ekipleriyle ciddi şekilde anılmıştı.

İspanyol kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'un ocak ayında veya gelecek yaz ayrılması ihtimaller arasında gösteriliyor. Haberde, Atletico Madrid'in de oyuncunun bonservisinden gelir elde etmek için bu dönemleri uygun fırsatlar olarak değerlendirdiği belirtildi.

VILLARREAL'İN YÜZDE 20 PAY HAKKI VAR

Sörloth'un 2024 yılında Villarreal'den Atletico Madrid'e transferi sırasında yapılan anlaşma gereği, Villarreal'in olası bir satıştan yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor.

Norveçli golcü, 2026/27 sezonunda Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 6 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 155 dakika sahada kalan Sörloth, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.