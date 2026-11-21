Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü söyledi. Sky Sport'a konuşan Hollandalı oyuncu, sözleşmesinin uzatılmaması halinde yazın takıma veda edeceğini açıkladı.

Van Dijk, sözleşmesiyle ilgili durumu şu sözlerle anlattı: "Sözleşmem uzatılırsa, o zaman bakarız. Uzatılmazsa, yazın vedalaşacağım."

Kendisini iyi hissetmeye ve kendisine iyi bakmaya önem verdiğini belirten Van Dijk, daha uzun yıllar futbol oynayabilecek durumda olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu sezonun ardından ne olacağını ise hep birlikte göreceklerini ifade etti.

Gelecek sezonuna ilişkin kesin bilgi verildiği yönündeki haberleri reddeden Van Dijk, "Şu anda gelecek sezon ne yapacağımı bildiğini söyleyen veya bu yönde haber yapan herkes gerçeği yansıtmıyor. Çünkü şu an sizinle konuşurken benim de hiçbir fikrim yok" dedi.

Bu konuda rahat olduğunu ve yalnızca kontrol edebildiği şeylere odaklandığını belirten Hollandalı oyuncu, önceliğinin Manchester United maçı olduğunu söyledi. Van Dijk, ardından Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacaklarını, yeni yılda yaşanacakları da o zaman göreceklerini dile getirdi.

"EN ÇOK BENİM VE AİLEM İÇİN DUYGUSAL OLACAK"

Liverpool'daki dönemini hayatının çok önemli bir parçası olarak tanımlayan Van Dijk, yaşananlar için her zaman minnettar kalacağını belirtti.

Olası ayrılığın kendisi için ne kadar duygusal olacağı sorusuna ise "Evet, muhtemelen en çok benim ve ailem için duygusal olacak. Çünkü inanılmaz bir dönem geçirdik" yanıtını verdi.

Geleceği çok fazla düşünmediğini söyleyen Van Dijk, bu yaklaşımını başarısının bir parçası olarak gördüğünü ve değiştirmeyeceğini vurguladı.