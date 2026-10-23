Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde aynı isme yöneldiği öne sürüldü. Rus gazeteci Karpov'un haberine göre iki kulüp, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak ile ilgileniyor.

Haberde, Beşiktaş'tan bir yöneticinin Kislyak transferi için kasım ayında Rusya'ya giderek görüşme yapacağı belirtildi. CSKA Moskova'nın ise oyuncu için 30-35 milyon euro arasında bonservis bedeli beklediği aktarıldı.

GALATASARAY DA ZEMİN HAZIRLIYOR

Aleksey Batrakov transferinden memnun kalan Galatasaray yönetimi, Rus pazarına yönelme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların, Rusya'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Kislyak'ın transferi için zemin oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan 21 yaşındaki Kislyak, 2024 yılında CSKA Moskova'nın A takımına yükseldi. Futbolcu, 98 maçta 13 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.