Trendyol 1. Lig play-off birinci tur karşılaşmalarında yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Bodrumspor ve Çorumspor yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Finale yükselen takım Esenler Erok ile Süper Lig’e çıkma mücadelesi verecek.

BODRUM 2 GOLLE YARI FİNALDE

Sipay Bodrum FK ile Atko Grup Pendikspor Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Vinko Soldo kendi kalesine ve 81. dakikada Taulant Seferi attı.

ÇORUM TEK GOLLE TURLADI

Günün diğer maçında Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK 1-0 kazandı. Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü, 20. dakikada penaltıdan Fredy kaydetti.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Mücadeleleri kazanan ekipler Bodrum FK ve Çorum FK, 2 maç üzerinden oynanacak play-off yarı finalinde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.