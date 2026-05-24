Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım belli oldu. Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK Konya’da kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Çorum FK, Süper Lig’in yeni temsilcisi oldu. Çorum ekibine galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Serdar Gürler ve 53. dakikada Mame Thiam kaydetti. Esenler Erokspor'da Kanga 90+3'te kırmızı kart gördü. 79. SÜPER LİG EKİBİ OLDU Amed Sportif Faaliyetler'in 78. Süper Lig temsilcisi olmasının ardından Çorum FK da ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek. Arca Çorum FK ligde normal sezonu dördüncü sırada bitirdi. Play-off 1. turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü, 2. turda ise Sipay Bodrum FK'yi eleyen Çorum ekibi, finalde de Esenler Erokspor'u geçerek Erzurumspor FK ve Amed’den sonra Süper Lig’e yükselen üçüncü takım oldu.

