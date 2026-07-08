Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'ndaki yeni kuralları bu sezon Süper Lig'e de taşımak istiyor.HT Spor’a göre MHK, 24-28 Temmuz'da sezon öncesi kampında kuralları hakemlere anlatacak. Dünya Kupası'nda uygulanan tüm kurallar, su molası hariç Süper Lig'de de uygulanacak.

2026 Dünya Kupası’nda uygulanan yeni kurallar şu şekilde:

-Hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapıyor.

-Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçiyor.

-Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanıyor.

-Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılıyor.

-Bu süre aşılırsa oyuna giren futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekliyor ve takımı bir kişi eksik oynuyor.

-Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalıyor.

- Bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösteriyor.

-Dünya Kupası ile birlikte hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye giriyor.

-Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından inceleniyor.

İhlal gerçekleştiğine karar verilirse uygun disiplin işlemi uygulanacak ve köşe vuruşu veya serbest vuruş tekrarlanıyor.

MHK EĞİTİM AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

MHK geçtiğimiz günlerde yeni kurallar ve eğitimler için şu açıklamayı yapmıştı:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları, UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletilmiştir.

Merkez Hakem Kurulu olarak, Avrupa'daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu şekilde, 2026 - 2027 sezonu öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planlanmıştır.

Bu kapsamda, sezon öncesi hakem seminerinde UEFA eğitimcimizin katılımıyla hakemlerimize eğitim verilecek; ardından düzenlenecek basın bilgilendirme oturumunda yeni oyun kurallarının uygulanma esasları ve liglerimize yansımaları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kulüplerimize yönelik "Oyun Kuralları Seminerleri" için bilgilendirme yazısı 2 Temmuz 2026 tarihinde Kulüpler Birliği aracılığıyla iletilmiş, eğitim taleplerinin 10 Temmuz 2026 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmesi istenmiştir. Eğitimler, kulüplerimizin hazırlık programları dikkate alınarak gerçekleştirilecek; UEFA organizasyonlarında ülkemizi temsil edecek kulüplerimiz için ise ihtiyaç halinde ayrıca planlama yapılabilecektir.

Benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yanı sıra Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig kulüplerini de kapsayacak şekilde, ilgili liglerin sezon başlangıçları öncesinde gerçekleştirilecektir. Merkez Hakem Kurulu olarak hedefimiz, yeni oyun kurallarının tüm paydaşlar tarafından doğru anlaşılmasını sağlamak, uygulama birliğini güçlendirmek ve 2026 - 2027 sezonuna uluslararası standartlarla tam uyum içinde başlamaktır."