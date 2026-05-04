Süper Lig'in 32. haftasında küme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği, evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek küme düşme potasına geriledi.

Karşılaşmanın 65. dakikasında yaşananlar ise yarışa damga vurdu. Ceza sahasında Goutas'ın kafa vuruşunu kaleci Grbic son anda çıkardı. Gençlerbirliği'nin oyuncuları topun çizgiyi geçtiğini iddia ederek mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır'a yoğun itirazda bulundu. Hakem ise tepkilere kulak asmadı ve pozisyon için devam kararı verdi.

ADETA DONDU KALDI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel son düdükle beraber bir süre hareketsiz kaldı. Sonrasında hakem Oğuzhan Çakır’ın yanına doğru ilerledi. Diyalogların ardından Demirel, koridorda kırmızı kart gördü. Volkan Demirel, basın toplantısına çıkmak üzereyken kırmızı karttan haberi oldu ve basın toplantısına çıkamadı.

Demirel, flaş röportajda ise "Ne düşünelim... Herkesin izlediği bir maç izledik. İlk yarıda ve ikinci yarıda çok üstündük. Bir tane duran toptan pozisyon verdik. Duran toptan önce faul de yok. Hakem, iki tane çizgiden top çıktı diyorsunuz ama 1 tanesi net gol. Ben kaleci olduğum için anlıyorum, o topa geriden hamle yaparsınız, başka türlü ağlarla buluşur. En azından 1 puan almamız gerekirdi. Bu golü kim vermiyor? Anlamıyorum. Yazık oldu. Biz elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Kasımpaşa maçı var, onu kazanıp mücadelemizi devam ettireceğiz." diyerek isyan etti.