Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in yeni dönem yayın haklarını belirlemek üzere ihaleyi 13 Ocak 2027'de gerçekleştirecek.

İhale sürecini yürütmek amacıyla oluşturulan Yayın İhalesi Komisyonunda TFF temsilcilerinin yanı sıra Kulüpler Birliğinden 3, 1. Lig'den ise 1 temsilci yer alacak. Komisyon, ihale öncesinde yayın modeli, kulüplerin beklentileri, ekonomik kriterler ve teknik şartlar üzerinde çalışma yapacak.

YAYIN KALİTESİ DE KRİTER OLACAK

TFF, komisyon tarafından belirlenecek çerçevenin ardından ihale şartnamesinin hazırlanması için Avrupa'da yayın hakları ve spor yayıncılığı konusunda uzman bir şirketle çalışacak. Yeni ihalede yalnızca yayın bedelinin değil, teknik altyapı ve yayın kalitesinin de önemli kriterler arasında yer alması bekleniyor. Şartnamede özellikle 4K yayın, yüksek görüntü çözünürlüğü, kamera sayısı, prodüksiyon standartları ve yayın güvenliği gibi başlıkların ayrıntılı şekilde yer alması planlanıyor. Bu düzenlemeyle yayın haklarını alacak şirketin yalnızca yüksek bir bedel ödemesi değil, Avrupa'nın önde gelen ligleriyle rekabet edebilecek seviyede yayın kalitesi sunması hedefleniyor.

AMAZON 400 MİLYON DOLARA HAZIRLANIYOR

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un aktardığı bilgilere göre Amazon da Süper Lig yayın ihalesine katılacak. Edinilen bilgilere göre şirket, Süper Lig'in yayın haklarını alabilmek için 400 milyon dolara ulaşabilecek bir teklif üzerinde çalışıyor. Amazon'un bu hamlesiyle Türkiye'deki futbol yayıncılığı pazarına girmek üzere hazırlık yaptığı belirtiliyor.