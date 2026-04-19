Trendyol 1. Lig'de bugün 9 maç aynı saatte başladı. Karşılaşmalar sonucu Süper Lig’e yükselen ilk takım da belli oldu. Deplasmanda Bodrumspor’la karşılaşan Erzurumspor FK, 1-1 berabere kalarak Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Doğu Anadolu ekibi böylece 5 yıl sonra Süper Lig’e geri döndü. Erzurumspor FK, 2017-2018'de play-off'tan ve 2019-2020'de doğrudan Süper Lig vizesi almasına rağmen tekrar 1. Lig'e gerilemişti.
ERZURUM’DA BÜYÜK COŞKU
Erzurumspor FK taraftarları karşılaşmayı, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip etti. Karşılaşma sonrası Erzurumspor taraftarı Süper Lig’e çıkmayı kutladı.