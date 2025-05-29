Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olduğu play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor, karşılaştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan ve normal süresi berabere biten karşılaşmada rakibini uzatma bölümünde 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Süper Lig'e 2019-20'de yükselen ve 4 sezon mücadele eden Fatih Karagümrük, geçen sezon ligden düşmüştü. Fatih Karagümrük, bir sezonun ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Bandırmaspor, kalecinin büyük hatası sonrası 37. dakikada Hikmet Çiftçi serbest vuruştan kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı 1-0 Bandırmaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan Fatih Karagümrük, 46. dakikada Wesley ile beraberliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortada Atınç Nukan'dan seken topu önünde bulan Wesley, maçta eşitliği getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı.

FATİH KARAGÜMRÜK UZATMALARDA İKİ GOL BULDU

Uzatma dakikalarına da hızlı başlayan Fatih Karagümrük, Atakan Çankaya'nın 91. dakikada attığı golle öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına doğru hareketlenen Atakan Çankaya, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fatih Karagümrük, 105. dakikada Ahmet Sivri ile farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 3-1 kazanan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmayı başardı.

Öte yandan taraftarların maç başında sahaya meşale atmasıyla karşılaşmaya bir süre ara verildi. İtfaiye ekipleri sahaya girerek meşaleleri söndürdü.

Normal sezonun son haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 yenerek ligi 66 puanla üçüncü sırada bitiren Fatih Karagümrük, doğrudan play-off finali oynamaya hak kazanmıştı.

Ligi 64 puan ve averajla beşinci tamamlayan Bandırmaspor ise play-off ilk turunda Erzurumspor FK'yı 2-0, ikinci turda ise Geosis Boluspor'u deplasmanda 4-1 ve evinde 1-0'lık skorlarla geçerek finale yükselmişti.

FATİH KARAGÜMRÜK KUPASINI ALDI

Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, kupasını aldı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Fatih Karagümrük'lü futbolcular, kendilerini desteklemeye gelenlerle coşkuyu paylaştı.