Trendyol Süper Lig ekibinde flaş bir ayrılık yaşandı. Ajansspor'un haberine göre Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Çorum FK yönetimi, Şubat ayında 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Çorum FK'nın başında 23 maça çıkan Uğur Uçar, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı. Çorum FK, ligde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan takım, 11'inci sırada yer aldı.

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