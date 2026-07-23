Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un altyapısında 'Galatasaray ve Fenerbahçe krizi' yaşandı. Yeşil-Beyazlıların altyapısındaki 17 yaşındkai Egehan Şensoy çocukluk günlerinden kalan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşırken, 20 yaşındaki Ryan Akın Enock Kombate ise Fenerbahçe formasıyla spor yaptığı fotoğrafları yayınladı.

TEPKİLER GELDİ KULÜP HAREKETE GEÇTİ

Ajansspor'da yer alan habere göre genç futbolcuların bu paylaşımları, İç Anadolu ekibinin taraftarlarında öfkeye sebep oldu. Bunun üzerine kulüp de harekete geçerek iki oyuncusunun sözleşmelerini feshettiğini duyurdu.

Konyaspor'un Egehan Şensoy için yaptığı açıklama şöyle:

"Son günlerde futbolcumuz Egehan Şensoy hakkında kamuoyuna yansıyan paylaşımlar ve bu paylaşımların ardından oluşan hassasiyet, kulübümüz tarafından titizlikle değerlendirilmiştir.

Konyaspor Futbol Akademisi olarak; sporun birleştirici gücüne, saygıya, fair play ruhuna, toplumsal sorumluluğa ve kulübümüzün köklü değerlerine bağlılığı esas almaktayız. Bu anlayış doğrultusunda, kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkate alınmış ve söz konusu durumun kulübümüzün temsil ettiği değerlerle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle, futbolcumuz Egehan Şensoy ile Konyaspor Futbol Akademisi arasındaki ilişki sonlandırılmıştır.

Konyaspor Futbol Akademisi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca sportif başarıya değil; karakteri, disiplini, ahlaki sorumluluğu ve örnek sporcu kimliğini önceleyen yaklaşımını kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."