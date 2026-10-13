Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan Samsunspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. 7. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor'a 3-0 boyun eğen Karadeniz ekibinde yönetim, karşılaşmanın ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yolları ayırma kararı aldı.

Alman teknik adamla vedalaşan Samsunspor yönetimi, ligde vakit kaybetmemek adına yeni teknik direktör arayışları için derhal kolları sıvadı.

TEDESCO'DAN TEŞEKKÜR VE CEVAP

Fanatik'te yer alan habere göre; yeni çalıştırıcı adaylarını belirleyen kırmızı-beyazlılar, rotayı Süper Lig'i yakından tanıyan dünyaca ünlü bir isme çevirdi.

Samsunspor yönetiminin, daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Domenico Tedesco ile temasa geçerek tecrübeli çalıştırıcıya sözlü teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak İtalyan asıllı Alman teknik adamın, Karadeniz temsilcisinin ilgisine teşekkür ederek teklifi nazikçe geri çevirdiği belirtildi.

DİĞER İSİM KOÇAK

Tedesco hamlesinden sonuç alamayan Samsunspor'da teknik direktörlük koltuğu için arayışlar sürüyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün listesindeki bir diğer güçlü adayın ise Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda daha önce Stefan Kuntz'un yardımcılığını üstlenen ve Almanya tecrübesi bulunan Kenan Koçak olduğu ifade edildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Koçak ile masaya oturması ve yeni teknik patronunu kısa sürede açıklaması bekleniyor.