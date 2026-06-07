Yıllar sonra döndüğü Süper Lig'deki ilk sezonunu teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 10'uncu sırada bitirmeyi başaran Kocaelispor'a, 2026-27 sezonu öncesinde FIFA'dan kötü haber geldi. Yeşil-Beyazlılar, FIFA'dan gelen kararla transfer dönemine yasaklı olarak başlangıç yaptı. Kulübe, FIFA Clearing House sistemine uyum sağlamadığı gerekçesiyle geçici transfer kısıtlaması verildi. ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI Öte yandan kulüp yönetimi, kararın ardından entegrasyon çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve yönetiminin süreci yakından takip ederek eksiklerin giderilmesi için çalışmaların süratle sürdürüldüğü ifade edildi. Düzenlemelerin ardından yasağın kalkması öngörülürken, sürecin en geç 12 Haziran'da sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.

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