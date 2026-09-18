Kulübün eski yönetim döneminden kalan alacaklar nedeniyle karşı karşıya kaldığı haciz işlemlerine bir yenisi daha eklendi. Eski yönetici Adem Bulut’un alacaklarını tahsil etmek amacıyla kulübün banka hesaplarına bloke koydurmasının ardından, bu kez takım otobüsünün haczedildiği belirtildi.

BORÇ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Eski dönem alacaklılarının başlattığı hukuki süreç kapsamında gerçekleştirilen haciz işlemi, kulübün içinde bulunduğu mali tabloyu yeniden gündeme getirdi.

Konyaspor yönetiminin artan mali yükümlülükler karşısında nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. Kulübün borç yükünün azaltılması ve devam eden hukuki süreçlerin aşılması için yönetimin finansal bir plan hazırlaması bekleniyor.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Konyaspor’un yaşadığı mali sorunlar taraftarların da tepkisine neden oluyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar, kulübün mevcut durumundan eski yönetim döneminde uygulanan mali politikaları sorumlu tutarken, takım otobüsüne haciz gelmesine de sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kulübün geleceği açısından borçların nasıl yapılandırılacağı ve haciz süreçlerinin nasıl aşılacağı önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.