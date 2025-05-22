Bodrumspor’un Başkanı olan Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki villası soyulmuştu. Polisler, güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilere ulaştı ve lüks marka saat, bileklik ve broşun Kapalıçarşı'da bir kuyumcuya 4 bin 500 dolar karşılığında satılması üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Yakalanan şüphelilerin ayrı ayrı 21'er yıl hapis cezası istendi.

Bu kapsamda ifade veren Öztürk, Antalya'da bulunduğu sırada yeğeninin kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, zararının 612 bin 850 dolar ve 2 bin Euro (24 milyon lira) olduğunu belirtti.

Çalınan ziynet eşyaları listesi şu şekilde:

Yüksek karatlı yüzük (18 bin $)

Yüksek karatlı altın yüzük (16 bin $),

Orta büyüklükte altın yüzük (11 bin $),

Safir madalyon kolye (9 bin 500 $),

Gül ve yaprak desenli yaklaşık 10 cm iriliğinde broş (20 bin $)

2 tane Ay-Yıldızlı kolye ve broş (12 bin $)

2 takım inci (13 bin $)

3 adet inci küpe (3 bin 600 $)

Marka kolye (23 bin $)

Trabzon bileziği (45 bin $)

Elmas gerdanlık ve yüzük seti (200 bin $)

Ametist saat ve küpe (15 bin $)

5 küpe (10 bin $),

10.000 $ ve 2.000 Euro nakit para,

Değerli teşbihler

Afrika'dan alınma Ametist taşlı set. (25 bin $)