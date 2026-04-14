Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 16 Aralık 2025'te göreve gelen Metin Diyadin, 10 maç sonra 14 Şubat 2026'da görevden alınmıştı. Başkent ekibi, Diyadin ile mevcut sözleşmenin tek taraflı feshedildiğini duyurmuştu.

HERKES SEBEBİNİ MERAK ETMİŞTİ

Deneyimli teknik adamın bir anda görevden alınma sebebi o dönem herkesçe merak konusu olurken, aylar sonra Gençlerbirliği'nin eski asbaşkanı İsmail Geliç, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Geliç, Diyadin'in 'Başkan geldiğinde ayağa kalkmadığı için' görevden alındığını söyledi:

"Metin Diyadin döneminde bu takım çok iyi oynuyordu. Metin Hoca çok karakterli ve düzgün bir adam. Camianın evladıdır. Problemlerin yoğun olduğu dönemlerde kulübe sahip çıkmıştır. Hiç para konuşmamıştır. Bir ayağa kalkmama meselesi var. Başkan Arda Çakmak takıma prim sözü verip, parayı yatırmıyor. Metin Hoca bunu birkaç kez başkana iletiyor.

Başkan Arda Çakmak maalesef sözünde durmuyor. Metin Diyadin de buna kızdığı için başkanın geldiği bir ortamda ayağa kalkmıyor. Metin Diyadin takımdan bu yüzden gönderildi. Çaykur Rizespor maçı bahane edildi. Metin Hoca saygılı biridir. Takım üzerinde bir ağırlığı vardı. Oyunculara karşı mahcup olduğu için başkana bir tepki koydu ve bu yüzden gönderildi. Olan, Gençlerbirliği'ne oluyor. Takım maalesef küme düşecek gibi. Oyun da gelecek açısından hiçbir şey vadetmiyor."