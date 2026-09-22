Süper Lig'de milli araya lider giren Amedspor'un golcüsü Gift Orban, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 7 gol kaydederek krallık yarışında Mohamed Salah ile zirveyi paylaşan Nijeryalı yıldızın maliyet detaylarını paylaştı.

Diyarbakır ekibi, sezon başında Orban’ı Alman ekibi Hoffenheim’dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Kiralama bedelinin iddia edildiği gibi 1 milyon euro olmadığı belirten Başkan Eren, 500 bin euro kira ücreti ödediklerini ifade etti. Orban'ın satın alma opsiyonunun 10 gol atması durumunda devreye gireceğini duyuran Eren, 10 gol atılması halinde 3 milyon euro bonservis ödeyeceklerini belirtti. Amedspor başkanı bonservis bedeli için ayrıca “3 milyon euro peşin de değil, yıllara bölünmüş bir bonservis bedeli” dedi.