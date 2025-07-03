2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ile Auckland City arasında oynanan maçta oyundan alındığı için teknik direktör Bruno Lage ile tartışan Orkun Kökçü'nün geleceği belirsizliğini koruyor.

İkili her ne kadar birbirine zeytin dalı uzatan açıklamalar yapsa da milli yıldızın ayrılık ihtimali masada bulunuyor.

Bu doğrultuda Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri, Orkun Kökçü transferinde karşı karşıya geldi. Portekiz basınında Orkun'un mutsuz olduğuna yönelik haberler peş peşe gelirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'da devreye girdi.

REKOR BONSERVİS

Portekiz ekibinin 25+5 milyon Euro ile Feyenoord'dan bonservis rekoru ile transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 'Üç Büyükler' hamle yapsa da Benfica'nın bonservis beklentisi transferin önündeki en büyük engel.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lage ile yaşanan tartışmanın ardından krizi fırsata çevirmek için ilk temasları kurarken Beşiktaş da Feyenoord U19'da oynadığı dönemlerde 1 milyon Dolar'lık fark nedeniyle elinden kaçırdığı milli yıldızı renklerine bağlamak için görüşmelere başladı.

Portekiz basınına göre Benfica'nın 40 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Orkun'a Avrupa'dan talip çıkmaması durumunda Portekiz ekibinin indirime gitmesi bekleniyor. Beşiktaşlı olduğu bilinen milli yıldız için transfer döneminin son günleri hareketli geçecek.